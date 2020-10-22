UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат, - Рубан

Автор: Марианна Присяжнюк

Тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

Самые читаемые новости

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

Напомним, за сутки в Украине провели 62 418 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 32 901, методом ИФА - 28 517. Подтвердили при этом 7053 заболевания.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав планирует выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус ежедневно до конца года.

Также сообщалось, что Минздрав получит тесты ПЦР для определения сразу нескольких болезней.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тестыКоронавирус