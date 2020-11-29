Протести в Мінську: силовики стягують спецтехніку і встановлюють огорожі

У столиці Білорусі Мінську люди в неділю, 29 листопада, почали збиратися на нові акції протесту. Силовики стягують в центр Мінська спецтехніку, а також встановлюють огорожі.

Про це повідомляє Tut.by.

З самого ранку люди у Мінську почали виходити на вулиці і організовувати ланцюга солідарності. При цьому в центр столиці почали стягувати автозаки, водомети, військову техніку і автобуси з силовиками. Також обладнають загородження біля стели на Майдані незалежності.

Крім цього у місті традиційно спостерігаються проблеми з інтернетом. Відразу на трьох вулицях в мікрорайоні Малинівка пропало електрику. Також були закриті на вхід і вихід центральні станції метро "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа", "Купалівська", "Немига", а також вестибюль станції "Площа Леніна" (вхід з боку "Площі Незалежності").

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановської, зараз мова йде про міжнародні санкції і страйках на головних заводах Білорусі.

Також повідомлялося, що днях Лукашенко заявив, що не буде президентом Білорусі з новою конституцією країни.