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Протесты в Минске: силовики стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения

Новина українською → Минск, Воскресенье 29 ноября 2020 11:48
Протесты в Минске: силовики стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения Фото: колонна автозаков (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В столице Беларуси Минске люди в воскресенье, 29 ноября, начали собираться на новые акции протеста. Силовики стягивают в центр Минска спецтехнику, а также устанавливают ограждения.

Об этом сообщает Tut.by.

С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. При этом в центр столицы начали стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками. Также оборудуют заграждения возле стелы на Площади независимости.

Кроме этого в городе традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Сразу на трех улицах в микрорайоне Малиновка пропало электричество. Также были закрыты на вход и выход центральные станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", а также вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны "Площади Независимости").

Ранее РБК-Украина писало, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Также сообщалось, что дням Лукашенко заявил, что не будет президентом Беларуси с новой конституцией страны.

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