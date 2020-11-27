Лукашенко: з новою конституцією президентом працювати не буду
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що при новій конституції вже не буде президентом. Він також зазначив, що не готує її під себе.
Про це він заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, передає БЕЛТА.
За його словами, він пропонує скорегувати повноваження президента в новій конституції.
"Я прихильник нової конституції. Не тому, що демократію якусь треба. Не в демократії справа. Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда", - заявив Лукашенко.
Він підкреслив, що в Білорусі від рішення президента залежить все, тому "не дай бог прийде людина і захоче розв'язати війну". Він також виступив проти створення політичних партій, але змириться, якщо народ за це проголосує.
"Жодну конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це переносьте", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Лукашенко не виключив своє відсторонення від влади, але заявив, що це нібито зможе зробити народ на підставі законів і білоруської конституції.
Також він заявив про готовність Заходу повалити його з допомогою Росії.