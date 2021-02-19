У Програмі медгарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID

У Програмі медичних гарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID-19. Національна служба здоров'я постійно моніторить ситуацію щодо рівня захворюваності.
"У Програмі медичних гарантій-2021 передбачено близько 10 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19. НСЗУ постійно моніторить ситуацію щодо рівня захворюваності, щоб встигнути перерозподілити кошти державного бюджету", - вказано у повідомленні.
Минулого року НСЗУ виплатила понад 19 мільярдів гривень лікарням та центрам екстреної медичної допомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 або з підозрою на нього. У поточному році 25 центрів екстреної медицини отримали від НСЗУ вже майже 1,5 млрд гривень.
"На сьогодні договори з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 511 медичних закладів. У січні медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 в Україні надавали понад 3 тис. команд, з яких 289 - неанестезіологічні", - інформують у відомстві.
Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.
Як писало РБК-Україна, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.