У Програмі медгарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID

У Програмі медичних гарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID-19. Національна служба здоров'я постійно моніторить ситуацію щодо рівня захворюваності.

"У Програмі медичних гарантій-2021 передбачено близько 10 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19. НСЗУ постійно моніторить ситуацію щодо рівня захворюваності, щоб встигнути перерозподілити кошти державного бюджету", - вказано у повідомленні.

Минулого року НСЗУ виплатила понад 19 мільярдів гривень лікарням та центрам екстреної медичної допомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 або з підозрою на нього. У поточному році 25 центрів екстреної медицини отримали від НСЗУ вже майже 1,5 млрд гривень.

"На сьогодні договори з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 511 медичних закладів. У січні медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 в Україні надавали понад 3 тис. команд, з яких 289 - неанестезіологічні", - інформують у відомстві.