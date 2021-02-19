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В Программе медгарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID

Автор: Юлия Струк

В Программе медицинских гарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19. Национальная служба здоровья постоянно мониторит ситуацию с уровнем заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрено около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19. НСЗУ постоянно мониторит ситуацию с уровнем заболеваемости, чтобы успеть перераспределить средства государственного бюджета", - указано в сообщении.

В прошлом году НСЗУ выплатила более 19 млрд гривен больницам и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него. В текущем году 25 центров экстренной медицины получили от НСЗУ уже почти 1,5 млрд гривен.

"На сегодняшний день договоры с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 511 медицинских учреждений. В январе медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Украине оказывали более 3 тыс. команд, из которых 289 - неанестезиологические", - информируют в ведомстве.

Напомним, в Программе медицинских гарантий-2021 заложили пакет вакцинации от коронавируса. Он будет бесплатным для граждан.

Как писало РБК-Украина, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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