Проект "Стіна": досі не готова жодна ділянка

З початку будівництва так званої "Стіни" на кордоні України і Росії в 2015 році досі не готова жодна ділянка. Загалом потрібно облаштувати ще 1 500 км кордону.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проект "Стіна" починався з цифри 4,1 млрд гривень, але був скорочений до 2,5 млрд.

"За всі ці роки ми отримали 1,7 млрд гривень. І я не можу зараз сказати, що у нас є завершена з готовністю "під ключ" ділянка державного кордону хоча б в одній області", - зазначив Дейнеко.

Він також зазначив, що в Сумській області роботи ще не почалися (568 км кордону), у Чернігівській області облаштували 10% кордону (залишається 250-270 км), у Луганській області зроблено 110 км (залишається 380 км). Загалом в рамках проекту потрібно облаштувати ще 1 500 км.

Нагадаємо, в 2019 році повідомлялося, що проект "Стіна" на кордоні з Росією реалізований на 30%, хоча повинен був завершитися в 2020 році.

При цьому ще в 2018 році заявляли, що ділянка кордону в Харківській області майже завершена.