Проект "Стена": до сих пор не готов ни один участок

С начала строительства так называемой "Стены" на границе Украины и России в 2015 году до сих пор не готов ни один участок. В общей сложности нужно обустроить еще 1 500 км границы.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, проект "Стена" начинался с цифры 4,1 млрд гривен, но был сокращен до 2,5 млрд.

"За все эти годы мы получили 1,7 млрд гривен. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", - отметил Дейнеко.

Он также отметил, что в Сумской области работы еще не начались (568 км границы), в Черниговской области обустроили 10% границы (остается 250-270 км), в Луганской области сделано 110 км (остается 380 км). В общей сложности в рамках проекта нужно обустроить еще 1 500 км.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что проект "Стена" на границе с Россией реализован на 30%, хотя должен был завершиться в 2020 году.

При этом еще в 2018 году заявляли, что участок границы в Харьковской области почти завершен.