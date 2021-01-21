Продаж квитків на потяги буде зупинено: в УЗ назвали причину

"Укрзалізниця" призупинить продаж квитків на потяги. Причиною назвали регламентні роботи, які будуть сьогодні о 13:00.
Про це повідомила прес-служба транспортного відомства.
Як повідомляється, продажу білетів зупинять на 15 хвилин.
"У зв’язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде призупинено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська компанія "Укрзалізниця" запускає продаж квитків через популярні месенджери. Зокрема, через Viber і Telegram.
Також "Укрзализныця" запускає безконтактну оплату проїзду в електричках. Проект також впроваджується спільно з Visa. Зокрема, на залізничних станціях встановлять турнікетні системи і термінали з продажу квитків. Пілотний проект має найближчим часом запрацювати на напрямках Київ-Фастів та Київ-Святошин.
Раніше повідомлялося, що Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди, та метро.