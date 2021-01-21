RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Продаж квитків на потяги буде зупинено: в УЗ назвали причину

Автор: Андрій Козловський

"Укрзалізниця" призупинить продаж квитків на потяги. Причиною назвали регламентні роботи, які будуть сьогодні о 13:00.

Про це повідомила прес-служба транспортного відомства.

Як повідомляється, продажу білетів зупинять на 15 хвилин.

"У зв’язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде призупинено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська компанія "Укрзалізниця" запускає продаж квитків через популярні месенджери. Зокрема, через Viber і Telegram.

Також "Укрзализныця" запускає безконтактну оплату проїзду в електричках. Проект також впроваджується спільно з Visa. Зокрема, на залізничних станціях встановлять турнікетні системи і термінали з продажу квитків. Пілотний проект має найближчим часом запрацювати на напрямках Київ-Фастів та Київ-Святошин.

Раніше повідомлялося, що Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди, та метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізниця