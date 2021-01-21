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Продажа билетов на поезда будет остановлена: в УЗ назвали причину

Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда. Причиной назвали регламентные работы, которые будут сегодня в 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Как сообщается, продажа билетов будет остановлена на 15 минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания "Укрзализныця" запускает продажу билетов через мессенджеры. В частности, через Viber и Telegram.

Также "Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату проезда в электричках. Проект также реализуется совместно с Visa. В частности, на железнодорожных станциях установят турникетные системы и терминалы по продаже билетов. Пилотный проект должен в ближайшее время заработать на направлениях Киев-Фастов и Киев-Святошин.

Ранее сообщалось, что Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда, и метро.

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