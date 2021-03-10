RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Проблем з міжнародним визнанням Covishield бути не повинно, - МОЗ

Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням використовуваної в Україні вакцини Covishield / Astra Zeneca - Oxford University бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"Коли мова йде про міжнародний свідоцтві про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах, затверджених ВООЗ, - ред.) Чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ ", - зазначив заступник голови Міністерства охорони здоров'я.

Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї.

"Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca - Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати", - запевнив головний санлікар.

Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена ​​в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.

Нагадаємо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Детальніше про те, чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам, читайте на РБК-Україна.

Так, Україна і Ізраїль обговорюють взаємне визнання сертифікатів або паспортів вакцинації. Але є утруднення з ізраїльської сторони: країна не готова визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаВіктор ЛяшкоКоронавірус
Читайте також
Франція заперечила підписання контрактів на російську COVID-вакцину
МОЗ підтвердив реєстрацію вакцини від коронавіруса Sinovac
Прогноз погоди