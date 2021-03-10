Проблем з міжнародним визнанням Covishield бути не повинно, - МОЗ

"Коли мова йде про міжнародний свідоцтві про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах, затверджених ВООЗ, - ред.) Чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ ", - зазначив заступник голови Міністерства охорони здоров'я.

Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї.

"Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca - Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати", - запевнив головний санлікар.

Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена ​​в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.