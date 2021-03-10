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Проблем с международным признанием Covishield быть не должно, - Минздрав

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ, - ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", - отметил замглавы Министерства здравоохранения.

Он напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", - заверил главный санврач.

Ляшко добавил, что следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

Напомним, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.

Так, Украина и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации. Но есть затруднение с израильской стороны: страна не готова признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield.

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Новости Украины ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус
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