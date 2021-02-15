Затори і снігопад у Києві: на яких вулицях ускладнено рух транспорту
У Києві утворились значні затори на правому березі міста. Погода ускладнилась, зараз йде сніг.
Про це свідчать дані карти Google Maps.
Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Солом'янська, вулиці Генерала Шаповала, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Велика Васильківська, частково на бульварі Лесі Українки.
Також затори утворились на мосту імені Патона та Дарницькому мосту.
На лівому березі міста ускладнено рух на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, вулиці Братиславська.
Фото: затори в Києві (скрін карти Google Maps)
Нагадаємо, про причини різких перепадів температури йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".
Зазначимо, через сніговий циклон у Львівській області минулого тижня випало 90 сантиметрів снігу.
Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.