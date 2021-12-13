Ці ознаки допоможуть зрозуміти, що шоколад зіпсувався, і не отруїтися

Як зрозуміти, що шоколад зіпсований

На думку експерта з шоколаду

Експерт додає, що шоколад високої якості, як вино, з віком може ставати тільки краще.

Шоколад високої якості з віком може ставати тільки краще (фото: Pixabay)

Чи може прострочений шоколад бути небезпечним

Знавець шоколаду, гурман Свейн-Магнус Соренсен у дописі на Quora, каже, що прострочена плитка з чистого темного шоколаду не представляє реальної небезпеки.

Так, вона може гірчити сильніше, але крім неприємного смаку наслідки навряд чи будуть.

Те ж саме стосується і чистого молочного шоколаду, але через додавання молочного жиру він прогіркне трохи швидше, ніж темний шоколад. Однак і така плитка після закінчення терміну придатності не представляє небезпеки.

Інша справа, коли мова йде про шоколадні цукерки з начинкою різних видів.

Шоколадна оболонка, як правило, не псується, але начинки можуть зіпсуватися по-різному в залежності від того, з чого вони зроблені.

Наприклад, начинки на основі вершків і фруктів можуть природним чином скиснути або утворити цвіль.

А ось начинки на спиртовій основі, праліне з різними видами горіхів, як правило, досить "стабільні".

Такі солодощі можуть викликати неприємності з боку шлунково-кишкового тракту.

Як визначити, що шоколад якісний

Фуд-блогер Сеп Кампос на сайті Quora розписав, що хороший високоякісний шоколад має кілька загальних характеристик. І ось вони:

блискучий (глянцевий) зовнішній вигляд

хороше клацання, коли ти його зламаєш

насичений аромат (зазвичай більш очевидний, коли шоколад розтоплений)

відчуття танення в роті (зазвичай молочний шоколад тане легше, ніж темний шоколад через нижчий вміст какао і вищий рівень жиру).

Тепер ви знаєте, як визначити, що шоколад якісний (фото: Pixabay)