Ці ознаки допоможуть зрозуміти, що шоколад зіпсувався, і не отруїтися

Якісний шоколад може зберігатися дуже довго, залишаючись смачним і корисним. Але, як і будь-який харчовий продукт, він псується і має термін придатності.
Як зрозуміти, що шоколад прострочений чи зіпсувався, і якими видами солодощів можна отруїтися - читайте нижче в нашому матеріалі.
На думку експерта з шоколаду
Експерт додає, що шоколад високої якості, як вино, з віком може ставати тільки краще.
Шоколад високої якості з віком може ставати тільки краще (фото: Pixabay)
Знавець шоколаду, гурман Свейн-Магнус Соренсен у дописі на Quora, каже, що прострочена плитка з чистого темного шоколаду не представляє реальної небезпеки.
Так, вона може гірчити сильніше, але крім неприємного смаку наслідки навряд чи будуть.
Те ж саме стосується і чистого молочного шоколаду, але через додавання молочного жиру він прогіркне трохи швидше, ніж темний шоколад. Однак і така плитка після закінчення терміну придатності не представляє небезпеки.
Інша справа, коли мова йде про шоколадні цукерки з начинкою різних видів.
Шоколадна оболонка, як правило, не псується, але начинки можуть зіпсуватися по-різному в залежності від того, з чого вони зроблені.
Наприклад, начинки на основі вершків і фруктів можуть природним чином скиснути або утворити цвіль.
А ось начинки на спиртовій основі, праліне з різними видами горіхів, як правило, досить "стабільні".
Такі солодощі можуть викликати неприємності з боку шлунково-кишкового тракту.
Фуд-блогер Сеп Кампос на сайті Quora розписав, що хороший високоякісний шоколад має кілька загальних характеристик. І ось вони:
Тепер ви знаєте, як визначити, що шоколад якісний (фото: Pixabay)
Раніше лікарі назвали найкорисніші солодощі, які не зіпсують фігуру.