Эти признаки помогут понять, что шоколад испортился, и не отравиться

Качественный шоколад может храниться очень долго, оставаясь вкусным и полезным. Но, как и любой пищевой продукт, он портится и имеет срок годности.
Как понять, что шоколад просрочен или испортился, и какими видами сладостей можно отравиться - читайте ниже в нашем материале.
По мнению эксперта по шоколаду
Эксперт добавила, что шоколад высокого качества, как вино, с возрастом может становиться только лучше.
Шоколад высокого качества с возрастом может становиться только лучше (фото: Pixabay)
Знаток шоколада, гурман Свейн-Магнус Соренсен в заметке на Quora, говорит, что просроченная плитка из чистого темного шоколада не представляет реальной опасности.
Да, она может горчить сильнее, но кроме неприятного вкуса последствия вряд ли будут.
То же самое касается и чистого молочного шоколада, но из-за добавления молочного жира он прогоркнет немного быстрее, чем темный шоколад. Однако и такая плитка по истечении срока годности не представляет опасности.
Другое дело, когда речь идет о шоколадных конфетах с начинкой разных видов.
Шоколадная оболочка, как правило, не портится, но начинки могут испортиться по-разному в зависимости от того, из чего они сделаны.
Например, начинки на основе сливок и фруктов могут естественным образом скиснуть или образовать плесень.
А вот начинки на спиртовой основе, пралине с различными видами орехов, как правило, достаточно "стабильны".
Такие сладости могут вызвать неприятности со стороны ЖКТ.
Фуд-блогер Сэп Кампос на сайте Quora расписал, что хороший высококачественный шоколад имеет несколько важных характеристик. И вот они:
Теперь вы знаете, как определить, что шоколад качественный (фото: Pixabay)
Ранее врачи назвали самые полезные сладости, которые не испортят фигуру.