Зеленський вимагає прискорити вакцинацію. Залучать мобільні бригади МВС

Вказано, що питання вакцинації проти COVID-19 в Україні та ситуацію з протидією поширенню коронавірусу обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського.

"Глава держави наголосив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, і ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення", - підкреслюється у повідомленні.

Він заявив, що влада має надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.