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Вакцинація йде не за планом: вже повинні були вийти на 10 тисяч щеплень в день

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 09:49
Вакцинація йде не за планом: вже повинні були вийти на 10 тисяч щеплень в день Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, з початку вакцинації, 24 лютого, в Україні прищепили 19 118 осіб.

"Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив іншу задачу за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисяч", - заявив Степанов.

Міністр додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".

"Сьогодні проведемо селектор, в якому будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами. Чим більше ми вакцинуємо осіб, тим більше ми захищені", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні прищепили від COVID-19 трохи більше тисячі осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація йде повільними темпами через невелику кількість мобільних медбригад, які роблять щеплення.

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