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Зеленський вимагає прискорити вакцинацію. Залучать мобільні бригади МВС

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 14:24
Зеленський вимагає прискорити вакцинацію. Залучать мобільні бригади МВС Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський вимагає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Він пропонує залучити для цього мобільні бригади.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вказано, що питання вакцинації проти COVID-19 в Україні та ситуацію з протидією поширенню коронавірусу обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського.

"Глава держави наголосив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, і ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення", - підкреслюється у повідомленні.

Він заявив, що влада має надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні прищепили від COVID-19 трохи більше тисячі осіб.

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