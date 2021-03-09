Зеленский требует ускорить вакцинацию. Привлекут мобильные бригады МВД

Президент Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Он предлагает привлечь для этого мобильные бригады.

Указано, что вопрос вакцинации против COVID-19 в Украине и ситуацию с противодействием распространению коронавируса обсудили на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского.

"Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках", - подчеркивается в сообщении.

Он заявил, что власть должна предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.