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Зеленский требует ускорить вакцинацию. Привлекут мобильные бригады МВД

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 14:24
Зеленский требует ускорить вакцинацию. Привлекут мобильные бригады МВД Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Он предлагает привлечь для этого мобильные бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что вопрос вакцинации против COVID-19 в Украине и ситуацию с противодействием распространению коронавируса обсудили на традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского.

"Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках", - подчеркивается в сообщении.

Он заявил, что власть должна предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавируса.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привиты.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине привили от COVID-19 чуть более тысячи человек.

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