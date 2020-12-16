Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента планують голосувати 18,6% усіх опитаних і 28,0% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,9% і 19,3%, за Юрія Бойка - відповідно 12,1% і 17,2%, за Юлію Тимошенко - відповідно 5,8% і 7,7%, за Ігоря Смешка - відповідно 4,5% і 5,8%

Крім того, планують голосувати за Володимир Гройсмана - відповідно 3,2% і 4,1%, за Анатолія Гриценка - відповідно 2,6% і 3,0%, за Дмитра Разумкова - відповідно 2,0% і 2,5%, Руслана Кошулинського - відповідно 1,2% та 1,9%, Олега Ляшка - 1,3% та 1,6%, Віталія Кличка - 1,1% та 1,5%, Олександра Вілкула - 0,7% та 0,9%.

За кого Ви проголосували б на виборах президента України?

Якби до другого туру вийшли Зеленський та Порошенко, за першого проголосували б 57% респондентів, за другого - 43%.

За кого Ви проголосували б у другому турі виборів президента України?

Дослідження проведене Центром Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.