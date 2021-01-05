Правоохоронці допитають власника нового аудіозапису по справі Шеремета

Національна поліція планує провести слідчі дії з особою, яка є розпорядником нового аудіозапису по справі про вбивство Павла Шеремета. Аудіозапис спрямована на фоноскопічну експертизу.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

На цей час розпорядник аудіозаписи знаходиться в одній з країн Євросоюзу.

"Вже сформована спільна група у складі співробітників Нацполіції та Офісу генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника записи", - повідомили в поліції.

Також поліція підготувала зазначеній особі офіційне запрошення в Україну для участі у слідчих діях. Розпорядник аудіозаписи отримає статус свідка, йому буде забезпечена охорона.

У поліції додали, що отримана нова інформація про "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста.

"Ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло наслідок, одним з мотивів вчинення злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі і Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додали правоохоронці.

Силовики також закликали сторону захисту підозрюваних у вбивстві не маніпулювати інформацією і утриматися від упереджених висловлювань.

Зазначимо, у вбивстві Шеремета підозрюють Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь.

Нагадаємо, 4 січня з'явилася інформація про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.

Також в МВС України заявили, що нові докази у справі про вбивство Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.