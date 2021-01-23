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Пожежа у Харкові: суд заарештував на два місяці ще двох підозрюваних

Новость на русском → Харків, Субота 23 січня 2021 17:35
Пожежа у Харкові: суд заарештував на два місяці ще двох підозрюваних Фото: згорілий хоспіс у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Київський районний суд Харкова відправив під варту ще двох підозрюваних у справі про пожежу в будинку пристарілих. Це власник будівлі і дружина орендаря, яка керувала закладом.

Про це повідомляє "Суспільне".

67-річного орендодавця приміщення Славіка Акопяна і 42-річну Ольгу Кравченко відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Раніше сьогодні Київський райсуд Харкова заарештував 43-річного В'ячеслава Кравченка, який орендував приміщення і організував незаконний будинок престарілих. Він, його дружина і Акопян пробудуть під вартою щонайменше до 21 березня.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

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