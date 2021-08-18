З'явилось відео з репетиції річкового параду до Дня Незалежності

В Україні відбудуться урочисті заходи щодо річниці Незалежності України. 24 серпня відбудеться річковий парад.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ.
На відео видно підготовку екіпажів катерів до урочистих заходів з нагоди 30-ої річниці Незалежності України.
Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на річці Дніпро поруч із Трухановим островом і Річковим вокзалом.
Раніше повідомлялось, що сьогодні у Києві відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові.
Нагадаємо, у День Незалежності перекриють центр Києва у зв'язку з проведенням параду.