Появилось видео с репетиции речного парада ко Дню Независимости

В Украине состоятся торжественные мероприятия по поводу годовщины Независимости Украины. 24 августа состоится речной парад.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ.
На видео видно подготовку экипажей катеров к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.
Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.
Напомним, в День Независимости перекроют центр Киева в связи с проведением парада.