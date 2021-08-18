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Появилось видео с репетиции речного парада ко Дню Независимости

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине состоятся торжественные мероприятия по поводу годовщины Независимости Украины. 24 августа состоится речной парад.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ.

На видео видно подготовку экипажей катеров к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Речной парад состоится 24 августа в 14:00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Напомним, в День Независимости перекроют центр Киева в связи с проведением парада.

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День независимости Украины