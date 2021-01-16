Потепління в Україні почнеться на наступному тижні: названа дата

Погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Разом з тим, вже з 21 січня очікується істотне потепління.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, в найближчі дні в Україні очікуються сильні морози. Зокрема, 17 січня на півночі країни вночі температура опуститься до -24 градусів. Крім того, в найближчі дні по всій країні очікуються нічні морози нижче 20 градусів.

Прогноз на 21 січня

21 січня погода істотно зміниться. Згідно з прогнозом, по всій країні потеплішає. Так, в Києві 21 січня очікує від 0 до +2, вночі від -7 до -9. На півночі України від 0 до -3 вдень, вночі до -11. На сході вдень від 0 до -3, вночі до -15. На півдні від +3 до +6, вночі до -2, в центральних областях від -1 до +3 вдень, вночі до -12, на заході від +2 до +7, вночі до -6.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні морози по Україні розгорнулася більше 4 тисяч пунктів обігріву. Поточний тиждень в Україні крім морозів приніс в Україну і рясні снігопади. Заметілі пройшли по всій країні.

Також РБК-Україна писало про погоду на Водохреща. У 2021 році в Україні утримуються хрещенські морози.