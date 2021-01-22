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Потепління прийшло у всі регіони України, але на заході штормовий вітер

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні потеплішало у всіх регіонах, у Закарпатській області йде невеликий дощ. В південних, центральних та північних областях туман.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Температура повітря коливається від -3+3, сході -6-2. Дорога в більшості областей мокра, але в Луганській - місцями засніжена.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Абранському - дощ. Температура повітря +1+6.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Разом з тим, в західних областях сильний вітер - 15-20 м/с., у південних спокійніше - 7-12 м/с.

Також, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні уранці туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, у Закарпатській області сьогодні будуть йти дощі, однак на всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів.

Разом з тим, в УкрГідрометцентрі попередили, що в Україну йде нове похолодання.

Після цього в Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.

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