Нове похолодання йде в Україну: синоптик назвав дату
Потепління в Україні буде тривати до 26 січня. Потім у західних областях почнуться снігопади і заметілі.
Про це голова Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив в ефірі "Україна 24".
За його словами, до 26 січня в Україні буде тепло, в деяких регіонах до +11 вдень, і вночі буде "плюсова" температура.
"Ускладнення погодних умов 25-26 січня буде у західних областях", - попередив Кульбіда.
Там буде інтенсивний снігопад, заметілі та сильний вітер, пояснив голова УкрГідрометцентру. Втім, це омине інші регіони.
На сайті УкрГідрометцентру попереджають, що на ці вихідні будуть дощі у західних областях. У неділю майже всю країну накриє злива. У Херсонській області потепліє до +11.
Зазначимо, покращилась погода у західних областях, там сьогодні зранку вже потепліло до +5.
Втім, у східних областях лишаються сильні морози, сьогодні зранку було до -30.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували сніг у чотирьох областях. На заході країни, зокрема у Чернівецькій області, потепліє до +8.