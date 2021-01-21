Нове похолодання йде в Україну: синоптик назвав дату

Потепління в Україні буде тривати до 26 січня. Потім у західних областях почнуться снігопади і заметілі.

Про це голова Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив в ефірі "Україна 24".

За його словами, до 26 січня в Україні буде тепло, в деяких регіонах до +11 вдень, і вночі буде "плюсова" температура.

"Ускладнення погодних умов 25-26 січня буде у західних областях", - попередив Кульбіда.

Там буде інтенсивний снігопад, заметілі та сильний вітер, пояснив голова УкрГідрометцентру. Втім, це омине інші регіони.

На сайті УкрГідрометцентру попереджають, що на ці вихідні будуть дощі у західних областях. У неділю майже всю країну накриє злива. У Херсонській області потепліє до +11.

Зазначимо, покращилась погода у західних областях, там сьогодні зранку вже потепліло до +5.

Втім, у східних областях лишаються сильні морози, сьогодні зранку було до -30.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували сніг у чотирьох областях. На заході країни, зокрема у Чернівецькій області, потепліє до +8.