Потепління прийшло у всі регіони України, але на заході штормовий вітер
В Україні потеплішало у всіх регіонах, у Закарпатській області йде невеликий дощ. В південних, центральних та північних областях туман.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Температура повітря коливається від -3+3, сході -6-2. Дорога в більшості областей мокра, але в Луганській - місцями засніжена.
На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Абранському - дощ. Температура повітря +1+6.
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.
Разом з тим, в західних областях сильний вітер - 15-20 м/с., у південних спокійніше - 7-12 м/с.
Також, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні уранці туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, у Закарпатській області сьогодні будуть йти дощі, однак на всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів.
Разом з тим, в УкрГідрометцентрі попередили, що в Україну йде нове похолодання.
Після цього в Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.