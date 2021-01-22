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Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 08:35
Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер Фото: потепление в Украине (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине потеплело во всех регионах, в Закарпатской области идет небольшой дождь. В южных, центральных и северных областях туман.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Температура воздуха колеблется от -3+3, на востоке-6-2. Дорога в большинстве областей мокрая, но в Луганской - местами заснеженная.

На перевальных участках дорог без осадков, только на Абранском - дождь. Температура воздуха +1+6.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Вместе с тем, в западных областях сильный ветер - 15-20 м/с., в южных спокойнее - 7-12 м/с.

Также, по данным Укргидрометцентра, сегодня утром туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Закарпатской области сегодня будут идти дожди, однако на всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

Вместе с тем, в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет новое похолодание.

После этого в Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
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