Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер

В Украине потеплело во всех регионах, в Закарпатской области идет небольшой дождь. В южных, центральных и северных областях туман.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Температура воздуха колеблется от -3+3, на востоке-6-2. Дорога в большинстве областей мокрая, но в Луганской - местами заснеженная.

На перевальных участках дорог без осадков, только на Абранском - дождь. Температура воздуха +1+6.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Вместе с тем, в западных областях сильный ветер - 15-20 м/с., в южных спокойнее - 7-12 м/с.

Также, по данным Укргидрометцентра, сегодня утром туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Закарпатской области сегодня будут идти дожди, однако на всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

Вместе с тем, в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет новое похолодание.

После этого в Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.