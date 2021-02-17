Поставки вакцини від COVID за механізмом COVAX почнуться в кінці лютого

Поставки вакцини від COVID за глобальним механізмом COVAX почнуться в кінці лютого. Остаточний список країн, які отримають вакцину в першу чергу, з'явиться на наступному тижні.
Про це пише The Guardian.
Повідомляється, що Всесвітня організація охорони здоров'я після схвалення вакцини AstraZeneca розраховує на початок поставок в рамках COVAX.
"COVAX очікує, що основна частина першого раунду поставок відбудеться в березні, а деякі ранні поставки будуть в кінці лютого", - йдеться в заяві.
Очікується, що близько 145 країн-учасниць COVAX отримати дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. Також уточнюється, що поставки вакцини будуть здійснюватися траншами.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявляло, що з поставками за COVAX виникли бюрократичні проблеми.
Також повідомлялося, що Україна однією з перших отримає COVID-вакцину за механізмом COVAX. Разом з нею вакцини отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Сектор Газу.