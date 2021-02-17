RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поставки вакцини від COVID за механізмом COVAX почнуться в кінці лютого

Автор: РБК-Україна

Поставки вакцини від COVID за глобальним механізмом COVAX почнуться в кінці лютого. Остаточний список країн, які отримають вакцину в першу чергу, з'явиться на наступному тижні.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що Всесвітня організація охорони здоров'я після схвалення вакцини AstraZeneca розраховує на початок поставок в рамках COVAX.

"COVAX очікує, що основна частина першого раунду поставок відбудеться в березні, а деякі ранні поставки будуть в кінці лютого", - йдеться в заяві.

Очікується, що близько 145 країн-учасниць COVAX отримати дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. Також уточнюється, що поставки вакцини будуть здійснюватися траншами.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявляло, що з поставками за COVAX виникли бюрократичні проблеми.

Також повідомлялося, що Україна однією з перших отримає COVID-вакцину за механізмом COVAX. Разом з нею вакцини отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Сектор Газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаCOVID-19Коронавірус
Читайте також
ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини
Прогноз погоди