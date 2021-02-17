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Поставки вакцины от COVID по механизму COVAX начнутся в конце февраля

Автор: РБК-Украина

Поставки вакцины от COVID по глобальному механизму COVAX начнутся в конце февраля. Окончательный список стран, которые получат вакцину в первую очередь, появится на следующей неделе.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины AstraZeneca рассчитывает на начало поставок в рамках COVAX.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - говорится в заявлении.

Ожидается, что около 145 стран-участниц COVAX получить дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Также уточняется, что поставки вакцины будут осуществляться траншами.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявляло, что с поставками по COVAX возникли бюрократические проблемы.

Также сообщалось, что Украина одной из первых получит COVID-вакцину по механизму COVAX. Вместе с ней вакцины получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Сектор Газа.

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