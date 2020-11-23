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Понять эффект от карантина выходного дня сможем к 1 декабря, - Степанов

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 17:18
Понять эффект от карантина выходного дня сможем к 1 декабря, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря. Тогда можно будет понять, сработали ли ограничения в этом виде.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.

Он также отметил, что в сравнении с выходными днями 14-15 ноября в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.

Ранее собщалось, что в Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушения правил карантина выходного дня. В общем, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский предлагает восстановить программы поддержки экономики. Карантинные мероприятия влияют на людей.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

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