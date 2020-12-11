RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Допомога Україні з вакцинацією від COVID-19 серед пріоритетів USAID, - посол

Автор: Даша Харченко

Посол України в США Володимир Єльченко провів відеоконференцію з Помічником Адміністратора USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) з питань Європи та Євразії Броком Бірманом та старшою заступницею помічника адміністратора Марго Елліс. Представники Агентства запевнили, що Україна знаходиться серед пріоритетів USAID.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США

Сторони обговорили питання щодо надання Україні технічної допомоги для проведення вакцинації населення проти COVID-19 та створення в Україні відповідної для цього інфраструктури. Також сторони домовились про подальшу координацію зусиль спрямовану на надання гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні у зв‘язку з COVID-19.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький назвав категорії осіб, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали при цьому майже 14 тисяч пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинапосолКоронавірус