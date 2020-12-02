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Мы получили положительный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 13:45
Мы получили положительный эффект от карантина выходного дня, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Количество случаев коронавируса за предыдущую неделю уменьшилось на 6 тысяч, в сравнении с прогнозами.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров 2 декабря.

"Мы получили позитивный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано", - заявил премьер.

Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах.

"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал результатов.

При этом РБК-Украина писало, что согласно данным Министерства здравоохранения, в стране замедлились темпы заболеваемости COVID-19.

Отметим, за вчера в Украине зафиксировали чуть более 13 тысяч новых случаев коронавируса. При этом во второй раз с начала пандемии выздоровели больше человек, чем заразились.

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