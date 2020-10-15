Полтава та Чернівці з понеділка опиняться у "червоній зоні"

Полтава та Чернівці з 19 жовтня опиняться у "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та прес-служба Чернівецької ОДА.

З понеділка в Полтаві заборонять відвідування закладів освіти, закладів сфери культури, кінотеатрів, розважальних закладів та установ соціального захисту.

Водночас у місті дозволили залишити регулярне і нерегулярне перевезення, роботу кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, але без розважальних функцій, закладів торговельного та побутового обслуговування населення.

Разом з Чернівцями до "червоної зони" карантину вирішили відправити місто Новодністровськ, а також Кельменецький та Кіцманський райони. Решта районів Чернівецької області залишаються у помаранчевій зоні.

Нагадаємо, у "червоній зоні" карантину опиниться і Харків. Разом з містом карантин посилять і в частині області.

Крім того, у "червоній зоні" карантину поки залишаються Суми та Канів.