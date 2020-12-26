Політв'язень Шумков розповів про катування у російській колонії

Колишній політв’язень Кремля Олександр Шумков, розповів, що під час перебування у в’язниці російські силовики катували його. Він повернувся в Україну 24 грудня.

Про це він розповів BBC News Україна.

Шумкова відправили до колонії міста Торжок Тверської області. Там, за його словами, адміністрація використовувала різні методи принижень.

"Коли отямився на території РФ, то у ФСБ пройшов через різне – били електричним струмом, надягали протигаз. Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних чи військових в'язнів. Багато тих, хто відбуває строк у "централах"по 205-й чи 208-й статтях проходили через цю процедуру", - розповів Шумков.

Всі роки Шумков значився у списках на "обмін в'язнями" між Україною та Росією. У тій же колонії сидів кримчанин Володимир Балух, якого обміняли у вересні 2019 року.

Шумков каже, що сучасна в'язниця в РФ перетворилась на "тюрму народів": "Там, окрім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей з Середньої Азії", - каже чоловік.

24 грудня український політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну. Військовослужбовець збройних сил України понад три роки перебував у незаконному ув'язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області, Росія.

На початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації).