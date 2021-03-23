Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику суботньої акції під ОП

Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня. Його підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції.
Учаснику суботніх протестів інкримінують хуліганство і умисне пошкодження майна. Незабаром йому мають обрати запобіжний захід.
Наголошується, що до цього підозри вже отримали два учасники акції та один з організаторів.
Нагадаємо, що сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у приміщенні Офісу президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.
23 березня Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.
У суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.