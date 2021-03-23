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Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику суботньої акції під ОП

Автор: Роман Тверденко

Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня. Його підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції.

Учаснику суботніх протестів інкримінують хуліганство і умисне пошкодження майна. Незабаром йому мають обрати запобіжний захід.

Наголошується, що до цього підозри вже отримали два учасники акції та один з організаторів.

Нагадаємо, що сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у приміщенні Офісу президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

23 березня Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.

У суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

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