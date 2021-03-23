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Полиция сообщила о подозрении еще одному участнику субботней акции под ОП

Автор: Роман Тверденко

Полиция сообщила о подозрении еще одному участнику акции возле Офиса президента, которая прошла 20 марта. Его подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Участнику субботних протестов инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение имущества. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Отмечается, что до этого подозрения уже получили два участника акции и один из организаторов.

Напомним, что сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в выбивании стекол в здании Офиса президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) во время акции в поддержку Сергея Стерненка 20 марта. Ему назначили круглосуточный домашний арест.

23 марта Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.

В субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

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