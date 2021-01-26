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Поки немає даних, що вакцинація зменшує ризик передачі COVID, - ВООЗ

Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я не володіє даними про те, що вакцинація дозволяє зменшити ризик передачі коронавірусу. Тому ВООЗ не рекомендує включати мандрівників у список тих, кому необхідна вакцинація.

Про це заявили в Стратегічній консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), передає France24.

"З-за цього і відсутність доказів того, що вакцинація знижує ризик передачі, SAGE в цей час не рекомендує вакцинацію COVID-19 мандрівникам", - зазначили експерти.

Раніше у ВООЗ заявили, що країнам не варто розраховувати на перемогу над пандемією COVID в 2021 році.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ опублікували тимчасові рекомендації по використанню вакцини від COVID американської компанії Moderna. Згідно з цими рекомендаціями, слід вакцинувати людей старше 18 років.

Крім цього у ВООЗ повідомляли, що COVID може залишатися на упаковках заморожених продуктів і передаватися людині. Таким чином, коронавірус може виживати довгий час в умовах заморозки і холодного зберігання.

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