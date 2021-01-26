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ВООЗ виключає зникнення COVID у 2021: люди змогли перемогти лише одну хворобу

Новость на русском → Вівторок 26 січня 2021 11:34
ВООЗ виключає зникнення COVID у 2021: люди змогли перемогти лише одну хворобу Фото: Майкл Райан (twitter com UNGeneva)
Автор: РБК-Україна

Країнам світу не варто розраховувати на перемогу над пандемією COVID в 2021 році. За всю історію людства вдалося перемогти тільки одну хворобу.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає "Сіньхуа".

За його словами, є великий ризик поширення коронавіруса навіть після масштабної вакцинації. При цьому основним завданням не має бути повна перемога над хворобою.

Райан підкреслив, що не варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році. Адже в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті - оспу".

"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", - додав він.

Нагадаємо, раніше ВООЗ підтвердила, що COVID може залишатися на упаковках заморожених продуктів і передаватися людині. Таким чином, коронавірус здатний виживати довгий час в умовах заморозки і холодного зберігання.

Також повідомлялося, що поставки вакцин за механізмом COVAX можуть початися в лютому. Американська компанія Pfizer зобов'язалася по цьому механізму поставити до 40 млн доз своєї вакцини.

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