RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пошуки джерела COVID-19 треба починати з Уханя, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Джерело першого зараження на COVID-19 треба шукати в китайському Ухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Що стосується вивчення походження вірусу, то має бути ясно одне: це вивчення почнеться з Уханя в Китаї, звідки прийшло перше повідомлення. Потім, на основі того, що буде виявлено, ми можемо податися до інших місць", - заявив Гебрейесус.

Він також зазначив, що пандемія поширюється у світі нерівномірно, оскільки 70% випадків COVID-19 припадає всього на 10 країн. За його словами, важлива роль у боротьбі з пандемією належить тестуванню.

"Зараз ми направляємо ці тести в різні райони світу", - повідомив Гебрейесус і додав, що програма зіткнулася з дефіцитом коштів на 500 млн доларів.

Нагадаємо, раніше регіональний директор ВООЗ по Африці Мачидісо Моеті заявила, що країни цього континенту тільки на третину підготовлені до кампанії з вакцинації від коронавірусу.

До цього у ВООЗ заявляли, що поява вакцин дає надію у війні проти вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗCOVID-19Коронавірус