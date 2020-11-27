Пошуки джерела COVID-19 треба починати з Уханя, - ВООЗ

Джерело першого зараження на COVID-19 треба шукати в китайському Ухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Що стосується вивчення походження вірусу, то має бути ясно одне: це вивчення почнеться з Уханя в Китаї, звідки прийшло перше повідомлення. Потім, на основі того, що буде виявлено, ми можемо податися до інших місць", - заявив Гебрейесус.

Він також зазначив, що пандемія поширюється у світі нерівномірно, оскільки 70% випадків COVID-19 припадає всього на 10 країн. За його словами, важлива роль у боротьбі з пандемією належить тестуванню.

"Зараз ми направляємо ці тести в різні райони світу", - повідомив Гебрейесус і додав, що програма зіткнулася з дефіцитом коштів на 500 млн доларів.

Нагадаємо, раніше регіональний директор ВООЗ по Африці Мачидісо Моеті заявила, що країни цього континенту тільки на третину підготовлені до кампанії з вакцинації від коронавірусу.

До цього у ВООЗ заявляли, що поява вакцин дає надію у війні проти вірусу.