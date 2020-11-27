Поиски источника COVID-19 нужно начинать с Уханя, - ВОЗ

Источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места", - заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

"Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира", - сообщил Гебрейесус и добавил, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.

Напомним, ранее региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моети заявила, что страны этого континента только на треть подготовлены к кампании по вакцинации от коронавируса.

До этого в ВОЗ заявляли, что появление вакцин дает надежду в войне против вируса.