Похолодання в Україні: тривають снігопади, морози до -23

В Україні холодна погода триває, сніг йде у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській і Харківській, у центральних, Сумській областях. Температура повітря коливається від -5 до -23.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як попереджаються, в Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Донецькій області - місцями накати. У Волинській, Запорізькій Луганській, Рівненській, Хмельницькій місцями засніжена дорога.

На перевальних ділянках доріг випадає невеликий сніг. Температура повітря -10-22. Стан покриття місцями мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Раніше прогнозували, що потепління прийде 21 січня.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні сніг вкриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області. У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -15 до -11, а вночі від -21 до -16 градусів.

Як РБК-Україна вчора писало, в Карпатах існувала загроза сходження лавин через низьку температуру повітря у регіоні.