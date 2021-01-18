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Похолодання в Україні триває: мороз до -26 та сніг до 12 см

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 08:10
Похолодання в Україні триває: мороз до -26 та сніг до 12 см Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодання в Україні триває 18 січня. У більшості областей зараз падає сніг, у центральних, Сумській та Одеській областях поки без опадів.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

По всій країні температура коливається від -6 до -21, у Сумській області до -26. В деяких регіонах випало від 2 до 12 сантиметрів снігу.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене", - повідомляють в "Укравтодорі".

На перевальних ділянках доріг випадає невеликий сніг, приріст снігового покриву за добу 2-3 см. Температура повітря -8-16. Стан покриття місцями мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Нагадаємо, похолодання в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Однак уже з 21 січня очікується істотне потепління.

Нагадаємо, 17 січня на заході України йшов сніг. Вночі в декількох регіонах температура повітря опускалася до -24.

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