Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою

Погода в Україні 16 лютого буде сонячною, без снігу, але з морозами до -24. Опадів не очікується по всій території країни.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Згідно з даними синоптиків, завтра до -24 градусів вночі температура повітря опуститься в Сумській області. Вдень тут очікується до -15. У Чернігівській області вночі прогнозують до -22 градусів, удень - до -14.
Нічні морози від -14 до -19 завтра очікуються на сході країни, в деяких західних регіонах і на півночі.
Нагадаємо, минулого тижня Україну накрив снігопад. Снігом засипало практично всю країну, що призвело до обмеження руху в деяких областях. Зокрема, Київ був закритий для вантажівок.
Крім того, в Києві через снігопади на два дні закривали школи і дитячі садки. Подібні заходи також вводилися у Львові і в Черкасах. Як повідомляло РБК-Україна, морозна погода в Україні протримається весь тиждень.
Також повідомлялося, що, згідно з розрахунками синоптиків, весна в Україні в цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується в середині березня, а найлютіші морози очікуються 15-18 лютого.