Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой

Погода в Украине 16 февраля будет солнечной, без снега, но с морозами до -24. Осадков не ожидается по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, завтра до -24 градусов ночью температура воздуха опустится в Сумской области. Днем здесь ожидается до -15. В Черниговской области ночью прогнозируют до -22 градусов, днем - до -14. Ночные морозы от -14 до -19 завтра ожидаются на востоке страны, в некоторых западных регионах и на севере.