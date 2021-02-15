UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине 16 февраля будет солнечной, без снега, но с морозами до -24. Осадков не ожидается по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Популярные новости
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 12 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ 11 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021

Согласно данным синоптиков, завтра до -24 градусов ночью температура воздуха опустится в Сумской области. Днем здесь ожидается до -15. В Черниговской области ночью прогнозируют до -22 градусов, днем - до -14.

Ночные морозы от -14 до -19 завтра ожидаются на востоке страны, в некоторых западных регионах и на севере.

Напомним, на прошлой неделе Украину накрыл снегопад. Снегом засыпало практически всю страну, что привело к ограничению движения в некоторых областях. В частности, Киев был закрыт для грузовиков.

Кроме того, в Киеве из-за снегопадов на два дня закрывали школы и детские сады. Подобные меры также вводились во Львове и в Черкассах. Как писало РБК-Украина, морозная погода в Украине продержится всю неделю.

Также сообщалось, что, согласно расчетам синоптиков, весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта, а самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины морозыПогодаСнегопад
Читайте также
В Карпатах существует угроза схода лавин
Ситуация на дорогах из-за непогоды: ограничения для фур действуют в четырех областях
Прогноз погоды