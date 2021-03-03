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Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 12:07
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони" Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Адаптивний карантин в Україні діє вже тиждень. За цей час в "червону зону" з жорсткими обмеженнями потрапили вже три області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

Детальніше про ситуацію в регіонах з тотальним карантином - в матеріалі РБК-Україна.

Три області посилили карантин

Минулого тижня в "червону зону" потрапили одразу дві області: Івано-Франківська і Чернівецька. До кінця тижня епідеміологічна ситуація істотно погіршилася ще й в Житомирській області і вже з 3 березня в регіоні почала діяти "червона зона".

Умовами введення "червоної зони" є завантаженість ліжок у лікарнях понад 65% три дні поспіль, менше 300 тестів на 100 тисяч населення і більше 60 госпіталізацій з COVID.

У "червоній зоні" заборонена робота закладів громадського харчування, торгових центрів, кінотеатрів, ринків. Крім того, заборонені масові заходи і робота освітніх установ.

Як посилили карантин області "червоної зони"

Івано-Франківська область, яка перша потрапила в "червону зону", крім зазначених вище заборон обмежила також і роботу громадського транспорту - ним можна скористатися тільки при наявності спецперепустки з роботи. Житомирська область, де сьогодні перший день обмежень, обмежувати роботу транспорту не буде.

Крім того, на Прикарпатті продовжує працювати курорт Буковель, але з обмеженнями. На території курорту кафе і ресторани працюють лише на винос.

Крім того, "Укрзалізниця" призупинила посадку/висадку в областях "червоної зони". Разом з тим, якщо квитки на потяги куплені заздалегідь - ними можна скористатися.

Протести через "червону зону"

Введення обмежень викликало хвилю протестів у регіонах. Зокрема, вчора, 2 березня, на протест вийшли Чернівецька та Івано-Франківська області - підприємці вимагали від влади дозволити їм працювати. Протести в Чернівцях продовжилися і сьогодні, жителі міста виступають за скасування жорстких обмежень.

COVID-статистика "червоної зони"

В Житомирській області за останню добу зафіксовано 296 нових випадків коронавірусу, 7 осіб померли, а 166 - одужали.

В Івано-Франківській області кількість нових випадків коронавірусу за добу склала 640, 14 осіб померли, а 493 - вилікувалися.

У Чернівецькій області за добу зафіксували 495 випадків COVID, 12 осіб померли, вилікувались - 151.

Адаптивний карантин: хто під загрозою "червоної зони"

Згідно з оновленими даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" карантину на даний момент знаходиться дев'ять областей. Потрапляння в цю зону не передбачає ніяких обмежень, але сигналізує про загрозу посилення карантину до "червоної зони".

Так, в зоні ризику опинилися:

  1. Вінницька область,
  2. Донецька область,
  3. Закарпатська область,
  4. Запорізька область,
  5. Київська область,
  6. Львівська область,
  7. Миколаївська область,
  8. Сумська область,
  9. Тернопільська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, Україна виходить на чергову хвилю коронавіруса.

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Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
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