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Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 12:07
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны" Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Адаптивный карантин в Украине действует уже неделю. За это время в "красную зону" с жесткими ограничениями попали уже три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

Подробнее о ситуации в регионах с тотальным карантином - в материале РБК-Украина.

Три области ужесточили карантин

На прошлой неделе в "красную зону" попали сразу две области: Ивано-Франковская и Черновицкая. К концу недели эпидситуация существенно ухудшилась еще и в Житомирской области и уже с 3 марта в регионе начала действовать "красная зона".

Условиями введения "красной зоны" является загруженность коек в больницах свыше 65% три дня подряд, меньше 300 тестов на 100 тысяч населения и более 60 госпитализаций с COVID.

В "красной зоне" запрещена работа общепитов, торговых центров, кинотеатров, рынков. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа образовательных учреждений.

Как ужесточили карантин области "красной зоны"

Ивано-Франковская область, первая попавшая в "красную зону", помимо указанных выше запретов ограничила также и работу общественного транспорта - им можно воспользоваться только при наличии спецпропуска с работы. Житомирская же область, где сегодня первый день ограничений, ограничивать работу транспорта не будет.

Кроме того, на Прикарпатье продолжает работать курорт Буковель, но с ограничениями. На территории курорта кафе и рестораны работают лишь на вынос.

Кроме того, "Укрзализныця" приостановила посадку/высадку в областях "красной зоны". Вместе с тем, если билеты на поезда куплены заранее - ими можно воспользоваться.

Протесты из-за "красной зоны"

Введение ограничений вызвало волну протестов в регионах. В частности, вчера, 2 марта, на протест вышли Черновицкая и Ивано-Франковская области - предприниматели требовали от властей разрешить им работать. Протесты в Черновцах продолжились и сегодня, жители города выступают за отмену жестких ограничений.

COVID-статистика "красной зоны"

В Житомирской области за последние сутки зафиксировано 296 новых случаев коронавируса, 7 человек умерли, а 166 - выздоровели.

В Ивано-Франковской области число новых случаев коронавируса за сутки составило 640, 14 человек умерли, а 493 - вылечились.

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 495 случаев COVID, 12 человек умерли, вылечились - 151.

Адаптивный карантин: кто под угрозой "красной зоны"

Согласно обновленным данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина на данный момент находится девять областей. Попадание в эту зону не предусматривает никаких ограничений, но сигнализирует об угрозе ужесточения карантина до "красной зоны".

Так, в зоне риска оказались:

  1. Винницкая область,
  2. Донецкая область,
  3. Закарпатская область,
  4. Запорожская область,
  5. Киевская область,
  6. Львовская область,
  7. Николаевская область,
  8. Сумская область,
  9. Тернопольская область.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну коронавируса.

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