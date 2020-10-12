План розгортання мобільних госпіталів через COVID-19 вже готовий, - Кузін

В Україні вже підготовлено план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні тільки в крайньому випадку.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

За його словами, питання розгортання мобільних госпіталів у великих приміщеннях або на площах обговорювалося ще з березня. В них могли б визначати пацієнтів з COVID-19 для подальшої госпіталізації в залежності від їх стану.

"І в березні було прийнято рішення, щоб це була крайня міра, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання (шпиталів, - ред.). Перелік таких установ є конкретно по кожному місту та кожній області, в міській чи обласній раді", - зазначив Кузін.

Він також додав, що не впевнений, що на сьогодні остаточно затверджено вимоги до мобільних госпіталів, але такі рекомендації готувалися.

"Те, що ми бачимо зараз, - поки досить лікарень, які ми можемо розгортати в ході другої і третьої хвилі, але виключати таку можливість не можна", - пояснив Кузін.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в деяких регіонах готуються розгорнути мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Києві, Одесі та Маріуполі готують великі госпіталі для хворих на COVID-19.