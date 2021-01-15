Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу

Компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Про це заявили в інституті громадського здоров'я Норвегії, передає Reuters.

В Норвегії зазначили, що зараз неясно, скільки часу Pfizer знадобиться, щоб повернутися до максимальної продуктивності.

"Виробник вакцини компанія Pfizer скорочує поставки вакцини у Норвегію і Європу з наступного тижня", - йдеться в повідомленні інституту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Норвегії померли 13 людей після вакцинації препаратом Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що в Нідерландах з початку вакцинації вже близько сотні людей поскаржилися на побічні ефекти, в тому числі на важку алергію. У всіх випадках люди скаржилися на вакцину Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі постачання вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.